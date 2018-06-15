20:29 | Теннис — WTA

Барти, Осака, Конта и Векич - в полуфинале турнира в Ноттингеме


Определились все полуфиналистки турнира в Ноттингеме. Эшли Барти сыграет с Наоми Осакой, а Джоанна Конта - с Донной Векич.

Ноттингем (Великобритания) 

Турнир WTA The Open Nottingham 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Эшли Барти (Австралия, 1) - Кэти Бултер (Великобритания, WC) - 6:0, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 6) - Мона Бартель (Германия) - 7:5, 6:1

Наоми Осака (Япония, 3) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) - 6:4, 6:1

Джоанна Конта (Великобритания, 4) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nottingham/2018/

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Материалы других СМИ