Барти, Осака, Конта и Векич - в полуфинале турнира в Ноттингеме

Определились все полуфиналистки турнира в Ноттингеме. Эшли Барти сыграет с Наоми Осакой, а Джоанна Конта - с Донной Векич.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA The Open Nottingham

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) - Кэти Бултер (Великобритания, WC) - 6:0, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 6) - Мона Бартель (Германия) - 7:5, 6:1

Наоми Осака (Япония, 3) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) - 6:4, 6:1

Джоанна Конта (Великобритания, 4) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 6:2