Барти обыграла Стрыцову в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австралийка Эшли Барти в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову в четвертьфинале турнира в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Следующим соперником Барти станет россиянка Дарья Гаврилова, представляющая Австралию. Матч состоится 12 января. Отметим, что Гаврилова пробилась в полуфинал после отказа испанки Гарбинье Мугурусы.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барти (Австралия) – Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:2
Гаврилова (Австралия) - Мугуруса (Испания, 1, WC) - 0:0 отказ 2-го игрока
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