Барти обыграла Стрыцову в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австралийка Эшли Барти в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову в четвертьфинале турнира в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.



Следующим соперником Барти станет россиянка Дарья Гаврилова, представляющая Австралию. Матч состоится 12 января. Отметим, что Гаврилова пробилась в полуфинал после отказа испанки Гарбинье Мугурусы.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барти (Австралия) – Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:2

Гаврилова (Австралия) - Мугуруса (Испания, 1, WC) - 0:0 отказ 2-го игрока