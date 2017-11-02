Барти обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Австралийка Эшли Барти победила немку Ангелик Кербер во втором матче турнира в Чжухае. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
Эта победа стала для Барти второй в группе "Роза", ранее она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Таким образом, австралийка обеспечила себе место в полуфинале турнира.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Роза"
Барти (Австралия, 9) – Кербер (Германия, 8) – 6:3, 6:4
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Бней Иегуда
Поздравление Эшли!) Дай Бог ей добиться тех же высот в теннисе, что и Энджи!))
12:54
shpasic
очередной вынос немецкой пустышки)) вот такие эти "первые ракетки" теперь))
11:40