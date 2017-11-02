Барти обыграла Кербер и вышла в плей-офф турнира в Чжухае

Австралийка Эшли Барти победила немку Ангелик Кербер во втором матче турнира в Чжухае. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

Эта победа стала для Барти второй в группе "Роза", ранее она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Таким образом, австралийка обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Роза"

Барти (Австралия, 9) – Кербер (Германия, 8) – 6:3, 6:4