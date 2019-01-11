Барти обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Сиднее

Австралийка Эшли Барти вышла в финал WTA турнира в Сиднее. В полуфинальном матче Барти обыграла голландку Кики Бертенс - 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.

В финале Барти встретится с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) – Петра Квитова (Чехия).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) - Кики Бертенс (Голландия, 7) - 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

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