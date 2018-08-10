Барти и Стивенс вышли в полуфинал турнира в Монреале

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла латвийку Анастасию Севастову в четвертьфинале турнира WTA в Монреале - 6:2, 6:2.

Также в полуфинал вышла австралийка Эшли Барти, которая победила голандку Кики Бертенс - 6:3, 6:1.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Слоан Стивенс (США, 3) - Анастасия Севастова (Латвия) - 6:2, 6:2

Эшли Барти (Австралия, 15) - Кики Бертенс (Голландия) - 6:3, 6:1