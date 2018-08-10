Барти и Стивенс вышли в полуфинал турнира в Монреале

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла латвийку Анастасию Севастову в четвертьфинале турнира WTA в Монреале - 6:2, 6:2.
Также в полуфинал вышла австралийка Эшли Барти, которая победила голандку Кики Бертенс - 6:3, 6:1.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Слоан Стивенс (США, 3) - Анастасия Севастова (Латвия) - 6:2, 6:2
Эшли Барти (Австралия, 15) - Кики Бертенс (Голландия) - 6:3, 6:1
Материалы других СМИ