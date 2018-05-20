Барти и Схурс выиграли турнир в Риме

Австралийка Эшли Барти в паре с представительницей Голландии Деми Схурс обыграли чешских теннисисток Андреу Сестини-Главачкову и Барбору Стрыцову в финале турнира в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Эшли Барти/Деми Схурс (Австралия/Голландия, 8) – Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) – 6:3, 6:4
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