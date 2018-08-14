Барти и Мертенс вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Австралийка Эшли Барти, бельгийка Элисе Мертенс, Мария Саккари из Греции и Татьяна Мария из Германии вышли во второй турнира в Цинциннати.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 16) – Маркета Вондроушова (Чехия, WC) – 6:3, 7:5

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:4, 6:2

Мария Саккари (Греция) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 7:6 (10:8)

Татьяна Мария (Германия, Q) – Элли Кик (США, Q) – 5:7, 6:3, 6:3