Бачински получила новую травму и возвращается домой на костылях

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински получила разрыв икроножной мышцы во время тренировки на турнире в Рабате. Об этом она сообщила в своем твиттере, сопроводив запись фото с костылями. Бачински попала в основную сетку благодаря wild card, но на разминке перед первым же матчем заработала повреждение.

Hi everybody... here are some news. Thank you all already for the warm messages I got today, and the love of some amazing tennis budies...

Don’t worry, I’ll get back 😘

Love, T. @WTA pic.twitter.com/7XV0LPpBUU – Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) 1 мая 2018 г.

"Через 10 минут после начала занятия я побежала за укороченным мячом и на первом же шаге мышца порвалась. Я почувствовала очень сильную боль и с тех пор не могу переносить вес на ногу и нормально ходить. Все физиотерапевты в Рабате оказали мне неоценимую помощь, а девочки очень тепло меня поддержали. Особого упоминания за добрые слова заслуживают Лара Арруабаррена, Алекс Крунич, Элисе Мертенс и Беттани Маттек-Сэндз. В среду я лечу в Швейцарию, в четверг пройду все необходимые обследования, чтобы узнать, как обстоят дела и спланировать процесс восстановления", – написала Бачински.

Напомним, что в прошлом году швейцарка дошла до полуфинала Roland Garros, но не выступала после Уимблдона из-за серьезной травм сначала левого бедра, а потом – правой руки. Вернулась она только в феврале на турнире в Санкт-Петербурге.