Бачински и Звонарева вышли в полуфинал турнира в Петербурге в парах

Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимя Бачински вышли в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В четвертьфинале дуэт взял верх над Анной Калинской и Верой Лапко.
За выход в финал Звонарева и Бачински сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и и китаянкой Сю Ифань.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Анна КАЛИНСКАЯ/Вера Лапко (Россия/Белоруссия) - 3:6, 6:3, 10:8
Материалы других СМИ