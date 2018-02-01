Бачински и Звонарева вышли в полуфинал турнира в Петербурге в парах

Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимя Бачински вышли в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В четвертьфинале дуэт взял верх над Анной Калинской и Верой Лапко.

За выход в финал Звонарева и Бачински сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и и китаянкой Сю Ифань.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Анна КАЛИНСКАЯ/Вера Лапко (Россия/Белоруссия) - 3:6, 6:3, 10:8