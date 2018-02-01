19:42 | Теннис — WTA

Бачински и Звонарева вышли в полуфинал турнира в Петербурге в парах


Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимя Бачински вышли в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В четвертьфинале дуэт взял верх над Анной Калинской и Верой Лапко. 

За выход в финал Звонарева и Бачински сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и и китаянкой Сю Ифань.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд

Четвертьфинал

Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Анна КАЛИНСКАЯ/Вера Лапко (Россия/Белоруссия) - 3:6, 6:3, 10:8

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Материалы других СМИ
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