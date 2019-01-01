13:09 | Теннис — WTA

Бачински и Звонарева - во втором круге турнира в Шэньчжэне

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Швейцарка Тимеа Бачински и россиянка Вера Звонарева вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне. Дуэт обыграл китаянок Ван Синьюй и Сюнь Фанин. 

Соперники Бачински и Звонаревой определятся в игре Ирины-Камелии Бегу и Чэжэн Сайсай против Ван Яфань и Чжан Шуай.

Шэньчжэнь (Китай) 

Турнир WTA Shenzhen Open 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Тимеа Бачински/Вера Звонарева (Швейцария/Россия) - Ван Синьюй/Сюнь Фанин (Китай, WC) - 2:6, 7:5, 13:11

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2019/12/

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