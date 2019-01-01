Бачински и Звонарева - во втором круге турнира в Шэньчжэне

Швейцарка Тимеа Бачински и россиянка Вера Звонарева вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне. Дуэт обыграл китаянок Ван Синьюй и Сюнь Фанин.
Соперники Бачински и Звонаревой определятся в игре Ирины-Камелии Бегу и Чэжэн Сайсай против Ван Яфань и Чжан Шуай.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Тимеа Бачински/Вера Звонарева (Швейцария/Россия) - Ван Синьюй/Сюнь Фанин (Китай, WC) - 2:6, 7:5, 13:11
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