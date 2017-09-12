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00:27 | ТЕННИС — WTA

Бабош вышла во второй круг турнира в Квебек-Сити


Венгерская теннисистка Тимеа Бабош в первом круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла Джейми Леб из США - 7:6, 5:7, 6:2. Также во второй раунд вышли британка Наоми Броади и америкаки Грейс Мин и Каролин Долхайд.

Квебек-Сити (Канада) 

Турнир WTA Coupe Banque Nationale 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Бабош (Венгрия, 3) - Леб (США) - 7:6, 5:7, 6:2

Мин (США) - Пегула (США) - 4:6, 6:4, 6:0

Долхайд (США, Q) - Робийяр-Миллетт (Канада, Q) - 6:3, 6:2

Броади Н. (Великобритания) - Айява (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/quebec/2017/

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