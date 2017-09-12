Бабош вышла во второй круг турнира в Квебек-Сити

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош в первом круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла Джейми Леб из США - 7:6, 5:7, 6:2. Также во второй раунд вышли британка Наоми Броади и америкаки Грейс Мин и Каролин Долхайд.
Квебек-Сити (Канада)
Турнир WTA Coupe Banque Nationale
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бабош (Венгрия, 3) - Леб (США) - 7:6, 5:7, 6:2
Мин (США) - Пегула (США) - 4:6, 6:4, 6:0
Долхайд (США, Q) - Робийяр-Миллетт (Канада, Q) - 6:3, 6:2
Броади Н. (Великобритания) - Айява (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:3