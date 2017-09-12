Бабош вышла во второй круг турнира в Квебек-Сити

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош в первом круге турнира WTA в Квебек-Сити обыграла Джейми Леб из США - 7:6, 5:7, 6:2. Также во второй раунд вышли британка Наоми Броади и америкаки Грейс Мин и Каролин Долхайд.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бабош (Венгрия, 3) - Леб (США) - 7:6, 5:7, 6:2

Мин (США) - Пегула (США) - 4:6, 6:4, 6:0

Долхайд (США, Q) - Робийяр-Миллетт (Канада, Q) - 6:3, 6:2

Броади Н. (Великобритания) - Айява (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:3