Бабош встретится с Линетт в 1/4 финала турнира в Тайбэе

Представительница Венгрии Тимеа Бабош, посеянная на турнире в Тайбэе под четвертым номером, в матче второго круга обыграла Далилу Якупович из Словении. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

В 1/4 финала Бабош встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая выбила из розыгрыша турнира Юханну Ларссон из Швеции.

Тайбэй (Тайвань)

Турнир WTA Taiwan Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тимеа Бабош (Венгрия, 4) - Далила Якупович (Словения, Q) - 6:3, 4:6, 6:2.