10:48 | Теннис — WTA

Бабош и Главачкова вышли в финал итогового турнира WTA в парах

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Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова вышли в финал турнира в Сингапуре в парном разряде, обыграв лидеров мирового рейтинга Мартину Хингис (Швейцария)/Чжань Юнжань (Тайвань) – 6:4, 7:6 (7:5).

В финале Бабош и Главачкова сыграют с победительницами матча Кики Бертенс (Голландия)/Юханна Ларссон (Швеция) – Екатерина Макарова (Россия)/Елена Веснина (Россия).

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 3) - Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 1) - 6:4, 7:6 (7:5)

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

По ходу все забили на итоговый в этом году.)) Халеп и Мугуруса, Хингис и Чжань Юнянь.))

11:04