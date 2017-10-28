Бабош и Главачкова вышли в финал итогового турнира WTA в парах

Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова вышли в финал турнира в Сингапуре в парном разряде, обыграв лидеров мирового рейтинга Мартину Хингис (Швейцария)/Чжань Юнжань (Тайвань) – 6:4, 7:6 (7:5).
В финале Бабош и Главачкова сыграют с победительницами матча Кики Бертенс (Голландия)/Юханна Ларссон (Швеция) – Екатерина Макарова (Россия)/Елена Веснина (Россия).
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 3) - Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 1) - 6:4, 7:6 (7:5)
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Бней Иегуда
По ходу все забили на итоговый в этом году.)) Халеп и Мугуруса, Хингис и Чжань Юнянь.))
11:04