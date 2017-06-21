Азаренко за 2 часа 44 минуты выиграла первый матч после рождения сына

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла первый матч после рождения сына. В стартовом раунде турнира на Мальорке она переиграла представительницу Японии Ризу Одзаки – 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Поединок был прерван накануне из-за наступления темноты при счете 5:4 в третьем сете в пользу Одзаки. Японка дважды подавала на матч – белоруска дважды отыгрывалась и спасла три матчбола. На решающем тай-брейке двукратная победительница турниров "Большого шлема" ушла с 3:5 и реализовала свой третий матчбол. В общей сложности матч продолжался 2 часа 44 минуты.

Для Азаренко это была первая игра с весны прошлого года, когда она ушла в декретный отпуск. 19 декабря белорусская теннисистка родила сына Лео. Изначально предполагалось, что экс-первая ракетка мира вернется к соревновательной деятельности чуть позже – во время американской серии турниров на харде, но она выразила готовность сыграть и во время травяного сезона. Во втором круге Mallorca Open белоруска встретится с хорваткой Аной Конюх, "посеянной" под седьмым номером.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Азаренко (Белоруссия, WC) – Одзаки (Япония) – 6:3, 4:6, 7:6(9:7)