11:38 | Теннис — WTA

Азаренко выиграла первый матч после перерыва на судебные разбирательства по опеке

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла у Хизер Уотсон в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Для Азренко эта игра стала первой после восьмимесячного перерыва. Спортсменка не могла участвовать в матчах из-за судебного разбирательства по опеке над сыном Лео. В январе суд Калифорнии вынес решение в ее пользу.

Соперником Азаренко во втором круге станет Слоан Стивенс.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Тестикулы Серены

Хотите поржать? )) Личный врач Серены сказал, что они у нее настоящие )))))))))))))

12:59

Бабасян Арсен Ноунеймович

Хотите поржать?)) Мнение одного иксперта-поцреота: если Азаренко хорошо тренировалась, она может выйти в третий круг. Победа над Касаткиной будет подвигом.)

12:34

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