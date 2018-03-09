Азаренко выиграла первый матч после перерыва на судебные разбирательства по опеке

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла у Хизер Уотсон в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Для Азренко эта игра стала первой после восьмимесячного перерыва. Спортсменка не могла участвовать в матчах из-за судебного разбирательства по опеке над сыном Лео. В январе суд Калифорнии вынес решение в ее пользу.

Соперником Азаренко во втором круге станет Слоан Стивенс.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:2