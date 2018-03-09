Азаренко выиграла первый матч после перерыва на судебные разбирательства по опеке

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла у Хизер Уотсон в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Для Азренко эта игра стала первой после восьмимесячного перерыва. Спортсменка не могла участвовать в матчах из-за судебного разбирательства по опеке над сыном Лео. В январе суд Калифорнии вынес решение в ее пользу.
Соперником Азаренко во втором круге станет Слоан Стивенс.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Тестикулы Серены
Хотите поржать? )) Личный врач Серены сказал, что они у нее настоящие )))))))))))))
12:59
Бабасян Арсен Ноунеймович
Хотите поржать?)) Мнение одного иксперта-поцреота: если Азаренко хорошо тренировалась, она может выйти в третий круг. Победа над Касаткиной будет подвигом.)
12:34