Азаренко снялась с турнира в Дохе по личным причинам

Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе. Как информирует журналист Михал Самульски в Твиттере, белоруска приняла такое решение по личным причинам.

Напомним, что Азаренко не играла с Уимблдона-2017 из-за судебной тяжбы по опеке над ребенком. В январе этого года стало известно, что суд вынес решение в пользу Азаренко, и теннисистка решила продолжить карьеру. Организаторы турнира в Дохе выдали ей "уайлд-кард". Следующее соревнование, в котором белоруска должна принять участие, состоится в марте в Индиан-Уэллсе.