Азаренко разгромила Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира WTA в Сан-Хосе обыграла россиянку Анну Блинкову - 6:1, 6:0. В четвертьфинале она встретится с Дэниэлл Коллинз, которая победила другую белоруску Веру Лапко.
Также в следующий раунд вышли Элисе Мертенс (Бельгия) и Джоанна Конта (Великобритания).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Анна БЛИНКОВА (Россия) - 6:1, 6:0
Джоанна Конта (Великобритания) - София Кенин (США) - 6:1, 6:4
Дэниэлл Коллинз (США) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:1, 3:6, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 4) - Эшли Кратцер (США, WC) - 6:2, 6:0
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