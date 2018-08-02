Азаренко разгромила Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира WTA в Сан-Хосе обыграла россиянку Анну Блинкову - 6:1, 6:0. В четвертьфинале она встретится с Дэниэлл Коллинз, которая победила другую белоруску Веру Лапко.

Также в следующий раунд вышли Элисе Мертенс (Бельгия) и Джоанна Конта (Великобритания).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Анна БЛИНКОВА (Россия) - 6:1, 6:0

Джоанна Конта (Великобритания) - София Кенин (США) - 6:1, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:1, 3:6, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) - Эшли Кратцер (США, WC) - 6:2, 6:0