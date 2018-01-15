Азаренко рассказала о нападках со стороны друзей экс-молодого человека

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала, что члены семьи и друзья ее бывшего молодого человека и отца ее ребенка Билли Макги оставляют ей язвительные комментарии в социальных сетях.

В ночь на понедельник по московскому времени белорусская теннисистка опубликовала в "сториз" в своем Инстаграме фото комментариев к своим публикациям. Содержание было примерно следующим: "Почему ты не выигрываешь в теннис? Потому что твой корабль уплыл". Обведя эти комментарии, Азаренко уточнила: "Друзья и семья отца Лео остаются классными. Изысканными! Храни вас Господь". Далее последовало уточнение: "И она не остановится".

Следом теннисистка отметила записи от другого пользователя, где говорилось: "Так плохо, что ты больше не хороша в теннисе. Лучше бы тебе оставаться в Белоруссии, потому что ты лузер". Сама Азаренко подписала это следующим образом: "Еще одна из этой компании друзей и родственников. Было бы слишком просто заблокировать их всех, но их преследования длятся уже шесть месяцев. Показывают все, что нужно знать. Храни вас Господь".

Напомним, что экс-первая ракетка мира не играет с июля прошлого года, поскольку ее бывший молодой человек, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал дело об опеке над сыном, и пока не вынесено окончательного решения, ребенку запрещено покидать Калифорнию, а оставлять его и уезжать на турниры в одиночестве теннисистка не намерена.

Экс-первая ракетка мира и двукратная победительница турниров "Большого шлема" стала матерью 19 декабря 2016 года. Она вернулась на корт в июле 2017-го, сыграв на турнире на Майорке и на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга.

Организаторы и турнира в Брисбене, который проводится на первой неделе года, и Открытого чемпионата Австралии были готовы предоставить 28-летней теннисистке wild card, но она не смогла их принять. При этом из команды Азаренко ушел тренер Майкл Джойс и тренер по физподготовке.