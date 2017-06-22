Азаренко проиграла во втором матче после рождения сына

Хорватская теннисистка Ана Конюх во втором круге турнира WTA в Мальорке обыграла Викторию Азаренко - 6:1, 6:3. Для белорусской спортсменки это была вторая игра с весны прошлого года, когда она ушла в декретный отпуск. 19 декабря Азаренко родила сына Лео.
Кроме того, в четвертьфинал турнира пробились Роберта Винчи и Анастасия Севастова.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Конюх (Хорватия, 7) - Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:1, 6:3
Винчи (Италия, 6) - Флипкенс (Бельгия, Q) - 6:4, 5:7, 6:2
Севастова (Латвия, 2) - Лепченко (США) - 6:7 (2:7), 6:1, 6:3
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Наверное: "Я устала и позволила Ане вернуться в игру?"))
21:09