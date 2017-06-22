Азаренко проиграла во втором матче после рождения сына

Хорватская теннисистка Ана Конюх во втором круге турнира WTA в Мальорке обыграла Викторию Азаренко - 6:1, 6:3. Для белорусской спортсменки это была вторая игра с весны прошлого года, когда она ушла в декретный отпуск. 19 декабря Азаренко родила сына Лео.

Кроме того, в четвертьфинал турнира пробились Роберта Винчи и Анастасия Севастова.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Конюх (Хорватия, 7) - Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:1, 6:3

Винчи (Италия, 6) - Флипкенс (Бельгия, Q) - 6:4, 5:7, 6:2

Севастова (Латвия, 2) - Лепченко (США) - 6:7 (2:7), 6:1, 6:3