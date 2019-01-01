Азаренко проиграла Винус Уильямс на турнире в Окленде

Белорусска Виктория Азаренко уступила американке Винус Уильямс в первом круге турнира в WTA в Окленде. В других встречах Юлия Гергес переиграла Юханну Ларссон, Бьянка Адрееску выиграла у Тимеа Бабош, Аманда Анисимова одолела Яну Чепелову.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, Q) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:4, 7:6 (8:6)

Винус Уильямс (США, 6) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6:3, 1:6, 6:3

Аманда Анисимова (США, WC) - Яна Чепелова (Словакия, Q) - 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Юлия Гергес (Германия, 2) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:0, 6:4

София Кенин (США) - Петра Мартич (Хорватия, 4) - 7:5, 2:6, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - Сачия Викери (США) - 6:2, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия, 5) - Тэйлор Таунсенд (США) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

Бибиан Схофс (Голландия, Q) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) - 3:4 отказ 2-го игрока

Си Сувэй (Тайвань, 3) - Полона Херцог (Словения) - 6:2, 6:3

Мона Бартель (Германия) - Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) - 6:2, 7:6 (7:1)