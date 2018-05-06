Азаренко обыграла Крунич в первом круге мадридского турнира

Белоруска Виктория Азаренко обыграла Александру Крунич в пером круге турнира в Мадриде – 6:3, 6:3. Эти третьи соревнования для Виктории после судебных разбирательств по поводу опеки над ее сыном. Ранее она дошла до второго круга в Индиан-Уэлссе, и до полуфинала в Майами.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) – Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:3
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