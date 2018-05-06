Азаренко обыграла Крунич в первом круге мадридского турнира

Белоруска Виктория Азаренко обыграла Александру Крунич в пером круге турнира в Мадриде – 6:3, 6:3. Эти третьи соревнования для Виктории после судебных разбирательств по поводу опеки над ее сыном. Ранее она дошла до второго круга в Индиан-Уэлссе, и до полуфинала в Майами.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) – Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:3