Азаренко обвинили в краже собственного сына

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко судится с Билли Маккегом за их общего сына Лео, который родился в декабре прошлого года, информирует Ynet.co.il. Согласно источнику, после того как пара распалась, Маккег обратился в суд Беверли-Хиллз с иском о "краже" ребенка. Суд решил, что Лео в ближайшее время должен вернуться в США.

При этом адвокат спортсменки готовит встречный иск "о нанесении Азаренко морального ущерба". Согласно белорусским СМИ, сумма ущерба может составить 10 миллионов долларов.

Спортсменка в связи с этими событиями может пропустить турнир в Цинциннати.