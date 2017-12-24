Азаренко не сможет выступить в Окленде

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не сможет выступить на турнире в Окленде на первой неделе сезона-2018. Организаторы были готовы предоставить белорусской теннисистке wild card, но приехать она, судя по всему, не сможет. Об этом в воскресенье сообщил местным СМИ директор турнира Карл Бадж.

Азаренко не играла после Уимблдона из-за разбирательства дела об опеке над ее годовалым сыном Лео. Оно было инициировано бывшим молодым человеком спортсменки Билли Маккигом, и до вынесения решения ребенку запрещено покидать Калифорнию, а оставлять его двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии не намерена. Вопрос об участии 28-летней белорусски в Australian Open остается открытым.

Для участия в турнире в Окленде среди прочих заявлены Каролин Возняцки, Юлия Гергес и Агнешка Радванска.