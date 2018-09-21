Азаренко из-за травмы снялась с матча против Джорджи

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела продолжить матч 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония) из-за травмы против итальянки Камилы Джорджи. Это произошло в первом сете при счете 5:3 в пользу итальянской теннисистки.
До этого белоруска брала медицинский перерыв по ходу партии. В полуфинале Джорджи сыграет с японкой Наоми Осакой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Камила Джорджи (Италия) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 5:3 отказ 2-го игрока
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