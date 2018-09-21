13:08 | Теннис — WTA

Азаренко из-за травмы снялась с матча против Джорджи

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела продолжить матч 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония) из-за травмы против итальянки Камилы Джорджи. Это произошло в первом сете при счете 5:3 в пользу итальянской теннисистки.

До этого белоруска брала медицинский перерыв по ходу партии. В полуфинале Джорджи сыграет с японкой Наоми Осакой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камила Джорджи (Италия) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 5:3 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2018/

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