Азаренко и Винус Уильямс сыграют друг против друга в первом круге турнира в Окленде

В Окленде прошла жеребьевка турнира ASB Classic, который стартует 31 декабря. В первом круге состоится встреча двух экс-первых ракеток мира – Винус Уильямс, "посеянной" под шестым номером, и Виктории Азаренко. Победительница выйдет на сильнейшую во встрече Лорен Дэвис – Лара Арруабаррена.

Россиянка Маргарита Гаспарян, единственная представительница нашей страны в основной сетке турнира, в стартовом раунде сыграет с немкой Моной Бартель, а во втором круге встретится с сильнейшей в противостоянии Юлии Гергес, которая "посеяна" второй, и шведки Юханны Ларссон.