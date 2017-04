Автобиография Шараповой будет называться "Unstoppable"

Стало известно название автобиографии российской теннисистки Марии Шараповой. Книга будет называться "Unstoppable" ("неудержимая") с подзаголовком "My Life so far" ("моя жизнь до сегодняшнего дня"). Книга выйдет на английском языке 12 сентября и уже доступна для предзаказа.

Напомним, в конце месяца истекает дисквалификация Шараповой. Она была наложена Международной федерацией тенниса в июне 2016-го и ведет отсчет с января того же года, когда россиянка сдала допинг-пробу после поражения от Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. Теннисистка признана виновной в употреблении мельдония (на специальной пресс-конференции 7 марта она сама призналась, что принимала препарат почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его появление в запрещенном списке ВАДА). Спортивный арбитражный суд в октябре 2016-го сократил наказание с 2 лет до 15 месяцев. Это позволяет Шараповой вернуться в игру 26 апреля, через неделю после 30-летия.