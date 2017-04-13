19:56 | ТЕННИС — WTA

Автобиография Шараповой будет называться "Unstoppable"

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Стало известно название автобиографии российской теннисистки Марии Шараповой. Книга будет называться "Unstoppable" ("неудержимая") с подзаголовком "My Life so far" ("моя жизнь до сегодняшнего дня").  Книга выйдет на английском языке 12 сентября и уже доступна для предзаказа. 

 
Мария ШАРАПОВА.Автобиография. 13 подсказок для Марии Шараповой

Напомним, в конце месяца истекает дисквалификация Шараповой. Она была наложена Международной федерацией тенниса в июне 2016-го и ведет отсчет с января того же года, когда россиянка сдала допинг-пробу после поражения от Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. Теннисистка признана виновной в употреблении мельдония (на специальной пресс-конференции 7 марта она сама призналась, что принимала препарат почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его появление в запрещенном списке ВАДА). Спортивный арбитражный суд в октябре 2016-го сократил наказание с 2 лет до 15 месяцев. Это позволяет Шараповой  вернуться в игру 26 апреля, через неделю после 30-летия.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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