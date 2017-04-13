Арруабаррена не пустила Хромачеву в четвертьфинал турнира в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Боготе. Спортсменка уступила в матче второго круга испанке Ларе Арруабаррено в двух сетах – 6:7 (3:7), 0:6. Отметим, что матч прерывался на несколько часов из-за дождя. За выход в полуфинал представительница Испании поспорит с Александрой Крунич из Сербии.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Claro Open Colsanitas
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арруабаррена (Испания, 4) – ХРОМАЧЕВА (Россия) – 7:6 (7:3), 6:0