Арруабаррена не пустила Хромачеву в четвертьфинал турнира в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Боготе. Спортсменка уступила в матче второго круга испанке Ларе Арруабаррено в двух сетах – 6:7 (3:7), 0:6. Отметим, что матч прерывался на несколько часов из-за дождя. За выход в полуфинал представительница Испании поспорит с Александрой Крунич из Сербии.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арруабаррена (Испания, 4) – ХРОМАЧЕВА (Россия) – 7:6 (7:3), 6:0