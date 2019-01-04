Арина Соболенко: "Надеюсь, Шарапова быстро поправится"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила надежду на то, что Мария Шарапова быстро оправится после травмы, из-за которой снялась с четвертьфинального матча на турнире в Шэньчжэне. Россиянка отказалась от борьбы при счете 6:1, 4:2 в пользу белоруски.

– Думаю, мы обе хорошо играли, – цитирует официальный сайт WTA Соболенко. – Марии помешала травма. Надеюсь, она скоро поправится. У меня не было каких-то конкретных ожиданий от матча и турнира. Я просто боролась за каждый мяч до конца.