22:05 16 января | Теннис — WTA

Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали своих детей

"Мое солнышко" - подписала фотографию Анна КУРНИКОВА. Фото instagram.com/annakournikova/ "Мое солнышко" - подписал фотографию Энрике ИГЛЕСИАС. Фото instagram.com/enriqueiglesias/
"Мое солнышко" - подписала фотографию Анна КУРНИКОВА. Фото instagram.com/annakournikova/
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Бывшая теннисистка Анна Курникова и ее бойфренд, певец Энрике Иглесиас, показали своих детей. Оба разместили в личных Инстаграмах фотографии с малышами и одинаковой подписью "Мое солнышко".

О том, что 36-летняя россиянка родила двойню, стало известно в середине декабря 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку - Люси. 

 

My Sunshine

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

 

My Sunshine

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис. 

Курникова стала дважды матерью //
Анна Курникова. Какой теннисисткой она была //
Анна Курникова. Вне корта

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Nikko45

Какая радость.Как я жил без этого все эти годы?

01:37

rusfed 2.0

Молодец Аня. Порушила все стереотипы )

23:18 16 января