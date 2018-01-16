Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали своих детей

Бывшая теннисистка Анна Курникова и ее бойфренд, певец Энрике Иглесиас, показали своих детей. Оба разместили в личных Инстаграмах фотографии с малышами и одинаковой подписью "Мое солнышко".
О том, что 36-летняя россиянка родила двойню, стало известно в середине декабря 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку - Люси.
Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. Профессионально теннисом спортсменка занималась с 1995 по 2003 год. В ноябре 2000 года она поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В парном разряде она завоевала 16 титулов WTA, а в 1999 и 2002 году выигрывала Australian Open в дуэте с Мартиной Хингис.
Курникова стала дважды матерью //
Анна Курникова. Какой теннисисткой она была //
Анна Курникова. Вне корта
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Nikko45
Какая радость.Как я жил без этого все эти годы?
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rusfed 2.0
Молодец Аня. Порушила все стереотипы )
23:18 16 января