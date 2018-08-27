Анна Калинская: "Мыскина для меня - кумир"

Россиянка Анна Калинская в предверии старта последнего в сезоне-2018 турнира "Большого шлема" – US Open заявила, что ее кумиром является Анастасия Мыскина, а также поделилась ожиданиями относительно предстоящей соперницы. Теннисистка, преодолевшая квалификационный отбор, сыграет с девятой "сеяной" – Юлией Гергес из Германии.

– Я очень рада быть на US Open, играть в основной сетке, счастлива, что прошла квалификацию, для меня это очень важный шаг, – приводит WTA cлова Калинской. – Мне очень нравится Анастасия Мыскина, я смотрел много ее матчей. Когда я в Москве, она мне очень помогает. Анастасия для меня как кумир. Что касается Юлии Гергес – я знаю о ней, видела ее матчи. У меня есть идеи, как играть против нее, и я очень рад сыграть против такой соперницы.

US Open стартует в понедельник, 27 августа, в Нью-Йорке.

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