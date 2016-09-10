Анна Чакветадзе: "Сможет ли Кербер доминировать в мировом женском теннисе – большой вопрос"

Полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе подвела итоги очередного игрового дня на турнире в Нью-Йорке. Она выразила сомнение по поводу того, сможет ли Ангелик Кербер задержаться на первой позиции рейтинга WTA.

– В понедельник первой ракеткой мира станет Ангелик Кербер. Какое впечатление об этой теннисистке сложилось у вас? – вопрос Чакветадзе.

– Я ее знаю очень давно. Кербер выступает стабильно, на большинстве турниров доходит до решающей стадии или выигрывает их. Стабильность же в теннисе ценится сегодня высоко. Та же Серена выиграла в этом сезоне только Уимблдон. Просто американка приучила нас к тому, что любой ее результат, кроме победы, воспринимается в качестве сенсации. Сможет ли Кербер доминировать в мировом женском теннисе – большой вопрос. Думаю, если ей и удастся удержаться на верхней строчке, то гораздо меньше, чем Уильямс. (Мария МАРКОВА)

Полностью интервью Чакветадзе