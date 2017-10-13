Анна Чакветадзе: "Надеюсь, болельщики смогут насладиться игрой Шараповой в Москве"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе не исключает варианта, при котором теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". По ее мнению это может случиться, если россиянка выиграет турнир в Тяньцзине, где она дошла до полуфинала.

– Новость о приезде Шараповой в Москву очень приятная, но я не до конца уверена, что у нее получится это сделать, – сказала Чакветадзе. – Она сейчас выступает на турнире в Китае. В случае победы не исключаю вариант, что Маша в итоге примет решение снятся с "Кубка Кремля". Но надо мыслить позитивно. Надеюсь, российские болельщики смогут насладиться ее игрой.

– Если Шарапова все же прилетит, не будет ли у нее проблем в связи со сменой часовых поясов?

– Безусловно, будет тяжело. И ее команда, и она сама это понимают. Многое будет зависеть от ее физического состояния.

– Нынешний уровень игры Шараповой позволяет рассчитывать хотя бы на полуфинал турнира?

– В Китае сейчас она фаворит. А что касается Москвы, то ей будет непросто. Но при большом желании все возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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