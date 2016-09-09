11:00 | ТЕННИС — WTA

Ангелик Кербер: "Всегда мечтала о первом месте в рейтинге"

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Немка Ангелик Кербер после победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата США над датчанкой Каролин Возняцки (6:4, 6:3) отметила, что ей было непросто. По словам теннисистки, она знала, что может стать первой ракеткой мира.

– В молодости всегда мечтала о первом месте в рейтинге, – цитирует Кербер сайт WTA. – Я помню матч на турнире в Цинциннати. Тогда если бы выиграла, то стала бы первой ракеткой. После того как я упустила этот шанс, говорила себе, что будет еще один шанс. Поэтому было не так легко выходить на корт. Я знала, что если Серена проиграет, то я стану первой. Было не просто играть, но я пыталась справиться с давлением.

Серена Уильямс уступила лидерство в рейтинге WTA, продержавшись на первом месте 186 недель

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