Ангелик Кербер: "Стараюсь забыть 2017 год и начать с нуля"

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер отметила, что начинает новый сезон в новым настроем. Она также добавила, что старается забыть 2017-й год, когда она с первой строчки рейтинга WTA опустилась за пределы топ-20.

– Я уже, конечно, попрощалась с 2017-м годом. Я стараюсь забыть его и начать с нуля – играть так, как играла до этого, – приводит официальный сайт WTA слова Кербер. – Мне кажется, что я снова играю каждый розыгрыш, ко мне вернулось терпение, и я снова борюсь. А в прошлом году я слишком много думала.

Я хорошо себя чувствую. Я изменила некоторые вещи и начинаю новый сезон с новым настроем.