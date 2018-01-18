Ангелик Кербер: "Понимаю, что в матче с Шараповой должна буду показать свою лучшую игру"

Немка Ангелик Кербер отметила, что матч второго круга Australian Open против хорватки Донны Векич прошел при тяжелых погодных условиях. Она также добавила, что во встрече с россиянкой Марией Шараповой должна будет показать свой лучший теннис.

– Не знаю, можно ли подготовиться к таким погодным условиям. На корте было очень жарко, но я выпила много воды и в паузах брала полотенце со льдом, – приводит официальный сайт турнира слова Кербер. – Я старалась не думать о погоде.

Матч с Шараповой будет непростым. Я понимаю, что должна буду показать свой лучший теннис. Здесь она провела два очень хороших матча, но я буду сосредоточена на себе. Я буду готовиться, а затем с первого розыгрыша стану играть в свой теннис.

Шарапова и Кербер сыграют в субботу, 20 января.