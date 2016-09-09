Финалистка US Open и новый лидер рейтинга WTA Ангелик Кербер поблагодарила свою команду за помощь в достижении этого результата. Немецкая спортсменка возглавит рейтинг на следующей неделе, сместив с первого места Серену Уильямс, которая лидировала на протяжении 186 недель.
"Номер один и финал US Open!!! Спасибо, что являетесь частью этого путешествия!" - обратилась Кербер к своей команде в твиттере.
#No1 and #USOpen final!!!! Thank you for being part of this amazing journey 💛 #TeamAngie pic.twitter.com/Kt4XVW2Lc3– Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 9 сентября 2016 г.