09:39 | ТЕННИС — WTA

Ангелик Кербер поблагодарила свою команду

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Финалистка US Open и новый лидер рейтинга WTA Ангелик Кербер поблагодарила свою команду за помощь в достижении этого результата. Немецкая спортсменка возглавит рейтинг на следующей неделе, сместив с первого места Серену Уильямс, которая лидировала на протяжении 186 недель.

"Номер один и финал US Open!!! Спасибо, что являетесь частью этого путешествия!" - обратилась Кербер к своей команде в твиттере. 

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