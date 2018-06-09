Андрей Ольховский: "За Халеп можно порадоваться. Но финал был – кто кого перебьет"

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился своим мнением о женском финале Roland Garros, в котором румынка Симона Халеп обыграла в трех сетах американку Слоун Стивенс. Он отметил не самое высокое качество тенниса.

- За Симону можно только порадоваться, - сказал Ольховский. – Это ее первая победа на турнире "Большого шлема". На Roland Garros она решила два вопроса – выиграла турнир и осталась первой ракеткой мира. В финале она преодолевала себя. Она настолько хотела победить, что и в первом сете, и во втором при счете 0:2 было видно, что Симона выжимает из себя 100 процентов. Она бегала за каждым мячом, боролась, давила, искала варианты. Своим желанием, напором, стабильностью Симона и переломила этом матч во втором сете.

Не знаю, надолго ее лидерство или нет, так как прогнозировать достаточно сложно. Понимаете, в теннисе есть только один удар, который ты может делать вне зависимости от соперника – подача. В женском теннисе на сегодняшний день ни у кого нет подачи, которая дает преимущество над соперницами. Может быть, по очкам Симона способна довольно долго быть первой в мире. По игре – нет. В современном женском теннисе все играют одинаково, и нет особых отличий между первой ракеткой мира и пятой. Наверное, только стабильностью и физической подготовкой.

Финал Roland Garros тоже исключением не стал. Решающий матч получился в стиле кто кого перебьет. За весь матч пара укороченных, пара ударов с лета, пара подач навылет. Я еще после полуфинала Халеп – Мугуруса не мог понять, как можно бесконечно бить в центр, не создавая углов, не укорачивая, то есть не делая ничего другого. После финала оказалось, что так можно и не в одном матче делать. Хотя, справедливости ради, в третьем сете Симона, наверное, устав бегать, начала играть чуть иначе, что для Стивенс стало сюрпризом. На усталости ты уже не можешь бегать и начинаешь что-то делать. (Андрей ШИТИХИН)