Андрей Ольховский: "Ситуация с дисквалификацией Шараповой была раздута изначально"

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский выразил уверенность в том, что Мария Шарапова сможет вернуться на высокий уровень. Сегодня CAS вынес решение о сокращении дисквалификации россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Вряд ли на решение, которое сегодня было принято CAS, каким-то образом повлияли былые заслуги теннисистки, – сказал Ольховский. – Ситуация изначально была раздута. Все было сделано для того, чтобы наши спортсмены не попали на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На мой взгляд, решение внести мельдоний в список ВАДА имеет под собой политические основания.

У Марии был достаточно длительный перерыв в спортивной карьере. Однако у нее сильный характер. Думаю, она сможет вернуться достойно в большой спорт. (Любовь КОНЯЕВА)