17:47 | ТЕННИС — WTA

Андрей Чесноков: "Шараповой нужны любые матчи для игровой практики"

0
0
0

Бывший теннисист сборной России Андрей Чесноков выразил мнение, что Марии Шараповой стоит провести ряд выставочных матчей до возвращения на корт. Россиянка была дисквалифицирована за употребление мельдония. Ее дисквалификация закончится 26 апреля 2016 года.

- Для хорошей подготовки необходима готовность психики, чтобы спортсмен был готов к важным моментам официальных встреч, - цитирует ТАСС Чеснокова. - Неоспорим тот факт, что Маше сейчас нужны любые игры, они помогут ей приобрести игровую практику, но все-таки это не то. Стрессовые ситуации закаляют теннисиста, а их не хватает в показательных матчах. Может случиться, что Шарапова будет добирать форму уже на турнирах, но зато у нее будет время оценить уровень своей готовности к "Ролан Гаррос".

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3708973

0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ