Андрей Чесноков: "Шараповой нужны любые матчи для игровой практики"

Бывший теннисист сборной России Андрей Чесноков выразил мнение, что Марии Шараповой стоит провести ряд выставочных матчей до возвращения на корт. Россиянка была дисквалифицирована за употребление мельдония. Ее дисквалификация закончится 26 апреля 2016 года.

- Для хорошей подготовки необходима готовность психики, чтобы спортсмен был готов к важным моментам официальных встреч, - цитирует ТАСС Чеснокова. - Неоспорим тот факт, что Маше сейчас нужны любые игры, они помогут ей приобрести игровую практику, но все-таки это не то. Стрессовые ситуации закаляют теннисиста, а их не хватает в показательных матчах. Может случиться, что Шарапова будет добирать форму уже на турнирах, но зато у нее будет время оценить уровень своей готовности к "Ролан Гаррос".