Андрей Чесноков: "Первый круг для Шараповой будет серьезным испытанием"

Российский теннисист Андрей Чесноков отметил, что фаворитки в женской части "ВТБ Кубка Кремля" нет. По его мнению, Анастасии Павлюченковой и Марии Шараповой будет непросто переключиться после побед в Гонконге и Тяньцзине.

- Конечно, очень хотелось бы увидеть на московском турнире теннисистку из первой десятки, но не сложилось, под первым номером посеяна 13-я ракетка мира француженка Кристина Младенович, - приводят "Известия" слова Чеснокова. - Будет не хватать и травмированной Светланы Кузнецовой, победившей на двух последних Кубках Кремля. В связи с этим, фаворитки в женской части турнира нет. Победить в этом году могут многие, в том числе российские спортсменки Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина…

Павлюченкова, как и Шарапова, в выходные завоевала титул в Гонконге, играя на открытом воздухе. Смогут ли они так быстро переключиться и сыграть в свою силу на закрытом корте, остается загадкой. Поэтому первый круг для обеих будет серьезным испытанием.