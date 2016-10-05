Андрей Черкасов: "Шарапова еще не сказала своего последнего слова"

Бронзовый призер Олимпийских игр-1992 Андрей Черкасов уверен, что Мария Шарапова сможет вернуться на свой высокий уровень. Напомним, вчера Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, она сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

– Ранее в карьере Шараповой были тяжелые травмы, из-за которых она вынужденно пропускала по несколько месяцев, – цитируют "Известия" Черкасова. – При этом она всегда возвращалась на свой высокий уровень – у нее сильный характер. Я уверен, что она еще себя проявит и будет радовать нас своими результатами. Шарапова будет в состоянии выигрывать у теннисисток, которые сейчас находятся в топе WTA. Думаю, что Маша еще не сказала своего последнего слова и впереди ее ждут победы на серьезных турнирах. Я бы не стал сравнивать ее случай с ситуацией с дель Потро. Мужской и женский теннис – это две разные вещи. До дисквалификации у Шараповой и Серены Уильямс, когда они играли в свой лучший теннис, был такой большой отрыв от конкуренток, что я с оптимизмом смотрю на ее возвращение на корт.