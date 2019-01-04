Андрееску обыграла Винус Уильямс и пробилась в полуфинал турнира в Окленде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Винус Уильямс (6:7 (1:7), 6:1, 6:3) в 1/4 турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия). Матч продолжался два часа и 26 минут.

В полуфинале канадка сыграет с победительницей пары Си Сувэй (Тайвань) - Сара Соррибес Тормо (Испания).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бьянка Андрееску (Канада, Q) - Винус Уильямс (США, 6) - 6:7 (1:7), 6:1, 6:3