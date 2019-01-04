13:10 | Теннис — WTA

Андрееску обыграла Винус Уильямс и пробилась в полуфинал турнира в Окленде

Обсудить
4

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Винус Уильямс (6:7 (1:7), 6:1, 6:3) в 1/4 турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия). Матч продолжался два часа и 26 минут.

В полуфинале канадка сыграет с победительницей пары Си Сувэй (Тайвань) - Сара Соррибес Тормо (Испания).

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир WTA ASB Classic 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Бьянка Андрееску (Канада, Q) - Винус Уильямс (США, 6) - 6:7 (1:7), 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2019/

Обсудить
4
Загрузка...
Материалы других СМИ