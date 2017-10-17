Анастасия Севастова: "Мы подходим друг другу с Шараповой"

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова отметила, что находится в хорошей форме перед турниром "ВТБ Кубок Кремля". По мнению спортсменки, по своей игре она и Мария Шарапова подходят друг другу.

- Всегда хорошо приехать сюда - это один из последних турниров в этом году, все ходят такие радостные, будто Рождество, - приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Севастовой. - Я в хорошей форме, посмотрим, как получится сыграть, первый круг всегда самый сложный.

- Вы дважды играли с Шараповой в этом сезоне - в Америке и в Пекине. Чего не хватило в Пекине?

- В Пекине мне не хватило одного очка. Если серьезно, думаю, что матч на US Open был важнее, чем в Пекине. Мне понравилось полматча, но я проиграла этот поединок. Я проигрывала 5:2 в третьем сете: вернуться и проиграть после этого 7:6 - достойно.

- Для вас игры с Шараповой были особенными?

- Нет, такого не было. Конечно, на US Open я не знала, как она играет: когда выходишь на корт, ты видишь, как все происходит - насколько быстро или насколько медленно. Мне кажется, мы подходим друг другу по своей игре, и у нас получаются хорошие матчи. Я была бы рада и здесь с ней встретиться.