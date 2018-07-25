Анастасия Севастова: "Были мысли не играть в Москве, но прилетела мама"

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова осталась довольна состоянием корта на Moscow River Cup. Третий номер "посева" вышла во второй круг турнира, где сыграет с Ириной Марией Барой. В первом круге она одолела Полин Пармантье.

- Состояние корта хорошее, оно даже лучше, чем на тренировочных площадках. Тут хороший, красивый корт, который хорошо сделан, - цитирует ТАСС Севастову. - Был сложный матч, потому что Полин хорошо играет на грунте, но я рада, что мне удалось взять два последних гейма и выиграть матч. Вела 4:1 во втором сете, но потом даже не знаю, что произошло. Я как быстро выиграла три гейма, так же быстро их и отдала. Где-то ослабила хватку, где-то соперница чуть прибавила, но в конце мне чуть повезло, хорошо подала и выиграла.

У меня были мысли не играть здесь, но прилетела моя мама, захотела на меня посмотреть.