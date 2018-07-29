Анастасия Потапова: "В полуфинале и финале в паре впервые за неделю наслаждалась игрой"

Анастасия Потапова, кроме одиночного финала сыграла, в воскресенье на Moscow River Cup еще два матча - полуфинал и финал в паре с Верой Звонаревой и завоевала свой первый титул на уровне WTA.

- Что значит для вас первый титул на уровне WTA, который вы выиграли в паре?

- Я безумно рада, хоть по моему лицу этого сейчас не скажешь. Но все-таки я выходила на Центральный корт четыре раза за день, если считать разминку. Хочу сказать отдельное спасибо Вере за то, что она стала играть со мной. Все-таки я еще маленькая, и у меня мало опыта. С ее стороны это был риск, но мы выиграли, и это было очень здорово.

- Этот день получился ровным для вас? Или вы погрязли в собственных эмоциях?

- Перед выходом на пару я сказала Вере, что меня отпустило. В полуфинале и в финале в паре я впервые за эту неделю насладилась теннисом. Я не думала о победе или о проигрыше, о счете. Я просто играла, улыбалась и наслаждалась. Это потрясающее чувство, и я очень рада. (Мария НИКУЛАШКИНА)