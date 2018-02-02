Анастасия Потапова: "В матче с Возняцки нервничала очень сильно"

Россиянка Анастасия Потапова в интервью "СЭ" призналась, что сильно нервничала в матче с первой ракеткой мира Каролин Возняцки​ на турнире в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась поражением российской теннисистки (0:6, 1:6).

- Для меня встреча с Возняцки - огромный опыт. Очень рада, что смогла с ней сыграть, - сказала Потапова.

- Каролин Возняцки вспоминала свой дебютный матч против Патти Шнидер и говорила, что он многому ее научил. Какие уроки вы извлечете из этого матча?

- Мы еще не успели пообщаться с командой по поводу этого поединка, но пока могу сказать, что мне есть, над чем работать и куда двигаться дальше.

- Нервничали ли вы сегодня?

- Я нервничала очень сильно. Это стало одной из причин, почему я не смогла показать свой лучший теннис. С этим, конечно, надо справляться. Будем искать выходы из подобных ситуаций. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полностью интервью Потаповой