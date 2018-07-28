Анастасия Потапова: "Сыграть в финале турнира WTA было моей мечтой"

После победы над словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинале Moscow River Cup (3:6, 6:4, 5:2, отказ) Анастасия Потапова отметила, что особенно рада, что выстояла в сложных погодных условиях.

- Сыграть в финале турнира WTA была моя мечта, а то, что это происходит дома при своих болельщиках, это просто невероятно, - сказала Потапова в интервью у корта. - Вчера у меня был очень сложный день, я вернулась домой только в десять вечера, сыграв два матча. Хорошо, что они закончились двумя победами. Очень рада, что выдержала сегодня. Надеюсь, завтра будет легче.(Мария НИКУЛАШКИНА)