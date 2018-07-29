Анастасия Потапова: "Сказали с Данилович друг другу, что это был не последний наш финал"

Анастасия Потапова, проигравшая в финале Moscow River Cup Ольге Данилович (5:7, 7:6, 4:6), рассказала, чему ее научит это поражение.

- День, конечно, выдался потрясающим. Даже не смотря на поражение в одиночном финале. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал - это команда, семья, друзья и все болельщики. Это был просто потрясающий день и вся неделя в целом, - сказала Потапова на пресс-конференции.

- Как вы восприняли двойную ошибку соперницы на матчболе? Почувствовали, что перехватили инициативу?

- Абсолютно нет. Потому что у Ольги довольно сильная подача. Пока она не очень стабильная, но со временем станет мощным оружием. Что я подумала в тот момент? Наверное, это придало мне уверенности. Все-таки я отыграла матчбол.

- Понятно, что проигрывать не очень приятно, но чему вас научит поражение в финале?

- Пожалуй, тому, что надо брать больше своего и не расслабляться ни при каком счете, даже когда ведешь 5:0.

- Делало ли этот финал особенным то, что вашей соперницей была Ольга Данилович, которую вы давно знаете?

- Для истории тенниса этот финал вообще был особенным. Но если исходить из моих чувств, я не ощущала ничего особенного. Финал - это абсолютно другой матч.

- При счете 4:3 вы промахнулись на легком мяче и упустили возможность повести 5:3. Этот момент стал переломным в матче?

- Я думаю, что да. Этот момент добавил уверенности и открыл для нее второе дыхание. Не то чтобы я расстроилась, но счет стал 4:4 вместо 5:3, а потом уже Ольга здорово отподавала.

- Данилович отказалась отвечать на вопрос, о чем вы беседовали, обнявшись у сетки после финала, предоставив это право вам.

- Она сказала, что мы знаем друг друга на протяжении лет семи-восьми и всегда были в теплых отношениях. Мы сказали друг другу, что это был потрясающий финал и не последний наш матч, в том числе и в финалах. Словом, сказали друг другу приятные вещи (улыбается). (Мария НИКУЛАШКИНА)