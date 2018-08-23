Анастасия Потапова: "После турнира в Москве чувствую себя намного увереннее"

Россиянка Анастасия Потапова после выхода в 1/2 финала квалификации Открытого чемпионата США заявила, что турнир в Москве придал ей уверенности. Накануне 135-я ракетка мира победила Мартину Ди Джузеппе – 6:3, 7:5.

Потапова на турнире Moscow River Cup проиграла в финале сербской теннисистке Ольге Данилович, но выиграла соревнования в парном разряде вместе с Верой Звонаревой. Следующей соперницей Потаповой станет сербка Бояна Йовановски.

– Конечно, я чувствую больше уверенности, – приводит WTA слова Потаповой. – После этого финала я поняла, что могу делать все, что захочу, и теперь наслаждаюсь каждой секундой, которую провожу на площадке. US Open в Нью-Йорке? Я просто люблю этот город из-за высоких зданий. Вокруг так много людей, бегающих повсюду. Я просто наслаждаюсь пребыванием и игрой здесь.